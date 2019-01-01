Neden Mikromobilite?

Elektrikli araçlarla ucuz, eğlenceli ve çevre dostu yolculuğun keyfini çıkar.
Saniyeler içinde kaydol.
Haritada senin için hazır bekleyen onlarca MARTI var.
MARTI'yı serbest bırak ve elektrikli özgürlüğün tadını çıkar.
MARTI'yı diğer insanlara rahatsızlık vermeyecek şekilde park et ve yolculuğunu sonlandır.
Dünya genelinde tüm araba yolculuklarının %40 kadarı 5 km altı mesafeler için yapılıyor. Araba ile yapılan yolculuklarda harcanan yakıtın ortalamada sadece %2'si yolcuları taşımak için kullanılıyor. Ancak Scooterlar hem çevreci hem de eğlenceli!
Yolculuğunun güvenliği için lokal trafik kurallarına uymanı ve kask kullanmanı tavsiye ediyoruz.
MARTI’yı herkes için eğlenceli ve kullanışlı hale getirmek birinci önceliğimiz. Uygulama içindeki talimatlara özen göstererek bize destek olabilirsin.
Harekete geç! MARTI’yı ayağınla bir iki kez it ve hızlanmak için gaz butonunu kullan.
Soldaki fren kolunu sıkarak yavaşlayabilirsin.
Yolculuğunu bitirmek için MARTI’yı kurallara uygun bir şekilde park etmen gerekli. Aksi takdirde cezai işlem uygulanabilir.
Herhangi bir şikayet veya geri bildirim için;
0850 800 61 25
Başka Martı’yı arama! Biz buradayız 😊 Ulaşmak için uygulamamızdaki ”Bize Ulaşın” butonuna tıkla, seni hemen arayalım.