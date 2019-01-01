Martı

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MARTI şehrine geldi!

Elektrikli araçlarla ucuz, eğlenceli ve çevre dostu yolculuğun keyfini çıkar.

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Saniyeler içinde kaydol.

Uygun bir MARTI Bul

Haritada senin için hazır bekleyen onlarca MARTI var.

Kilidi Aç ve Harekete Geç

MARTI'yı serbest bırak ve elektrikli özgürlüğün tadını çıkar.

Park Et

MARTI'yı diğer insanlara rahatsızlık vermeyecek şekilde park et ve yolculuğunu sonlandır.

Ücretlendirme

  • Yolculuğa başlamak ₺1,99
  • Her bir dakika için ₺0,59

Neden Mikromobilite?

Dünya genelinde tüm araba yolculuklarının %40 kadarı 5 km altı mesafeler için yapılıyor. Araba ile yapılan yolculuklarda harcanan yakıtın ortalamada sadece %2'si yolcuları taşımak için kullanılıyor. Ancak Scooterlar hem çevreci hem de eğlenceli!

Sorumluluklar

Güvenli Bir Yolculuk

Yolculuğunun güvenliği için lokal trafik kurallarına uymanı ve kask kullanmanı tavsiye ediyoruz.




Uygulama İçindeki Talimatlar

MARTI’yı herkes için eğlenceli ve kullanışlı hale getirmek birinci önceliğimiz. Uygulama içindeki talimatlara özen göstererek bize destek olabilirsin.

Kontroller

Harekete geç! MARTI’yı ayağınla bir iki kez it ve hızlanmak için gaz butonunu kullan.

Soldaki fren kolunu sıkarak yavaşlayabilirsin.


Park

Yolculuğunu bitirmek için MARTI’yı kurallara uygun bir şekilde park etmen gerekli. Aksi takdirde cezai işlem uygulanabilir.




YARDIM

Herhangi bir şikayet veya geri bildirim için;


destek@marti.tech

0850 800 61 25



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