Neden Mikromobilite?

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Sağlıklı Türkiye Sağlıklı Sürüşler

Martı ailesi olarak, küresel COVID 19 salgınının ülkemizdeki ve dünyadaki etkilerini üzülerek takip etmekteyiz. Toplum sağlığımızı korumanın oldukça önemli olduğu bu günlerde, sürüşlerinizi en güvenli halde tutmak için çabalıyoruz.

Martılar her zamanki gibi milletimiz için sahada

Ülke olarak içinde olduğumuz olağanüstü günlerde de halkımızın önem taşıyan ihtiyaçları; eczane, market ulaşımları için Martı yanlarında olacak.

Bizim için değerlisiniz

Sosyal mesafenin korunamayacağı toplu taşıma araçlarına alternatif bir deneyim sunan Martılarımız, bu zorlu süreçte her gün kimyasallar ile dezenfekte edilerek uzun süreli bir koruma sağlanıyor. Martılar, kullanıcılarımızın güvenli bir şekilde yanında olmaya devam edecek.

Martı olarak biz üzerimize düşen görev bilinci ile hareket ederken, bu zorlu süreçte kullanıcılarımızın da gerekli kişisel önlemlerini almalarını tavsiye ediyoruz.

Martı deneyiminizi en sağlıklı halde tutmak için;

Tüm operasyon araçlarımız ve Martılarımız düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Operasyon merkezlerimizin ve Martılarımızın temizlik standartlarını otoritelerin önerdiği şekilde düzenlendi ve temizlik sıklığı arttırıldı.

Çalışanlarımızın kişisel hijyenlerini korumaları için ofislerimize ve operasyon merkezlerimize el dezenfektanları yerleştirildi.

Tüm saha ekibimize eldiven takma ve periyodik el yıkama zorunluluğu getirildi.

Aldığımız önlemlerin T.C. Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü direktifleri doğrultusunda takip etmeyi sürdürüyoruz.

Bu deneyimi daha sağlıklı hale getirmek isteyen yolcularımızın; gündelik süreçlerde takip ettikleri hijyen standartlarına Martı yolculukları öncesi/sonrası devam etmelerini tavsiye ediyoruz.

Bu hassas konuda Martı ailesi olarak toplumdaki her bireyin gerekli önemleri almasının ve hijyene dikkat etmesinin bir kez daha altını çizerek, zor günlerin bir an önce geride kalmasını diliyoruz.